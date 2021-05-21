В Саранске 43-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенника

В Саранске местный житель, пытаясь приобрести каркасный бассейн, стал жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 43-летний житель Саранска на популярном сайте обнаружил объявление о продаже каркасного бассейна. Мужчина связался с продавцом, договорился с ним о покупке товара и перечислил на его счет денежные средства в сумме 29,3 тыс. рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф