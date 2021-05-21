Житель Ичалковского района подозревается в незаконной рубке деревьев

В Ичалковском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконной рубке деревьев.

В конце июля текущего года 56-летний житель посёлка Калыша совершил рубку трех берез в лесном массиве Большеигнатовского участкового лесничества. В тот же день мужчина попросил знакомого, у которого есть трактор, помочь ему вывезти деревья с указанного надела. При этом он не пояснил ему, что спилил древесину без соответствующего разрешения.

Березы мужчины вывезли при помощи буксировочного троса в хозяйство подозреваемого, где он планировал распилить древесину на дрова.

О противоправных действиях мужчины стражам порядка стало известно в ходе профилактических мероприятий. В настоящее время спиленные деревья изъяты. Ущерб, причиненный лесному, охотничьему хозяйству и природопользованию республики, составил 37748 рублей.

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Источник: 13.мвд.рф