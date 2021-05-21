В Мордовии прошла социальная акция «Помоги пойти учиться»

Сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Мордовии провели социальную акцию под названием «Помоги пойти учиться».

Сотрудники ЦВСНП помогли собраться в школу детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Канцелярские товары сотрудники полиции подарили троим несовершеннолетним мальчикам. Каждому из них правоохранители пожелали успехов в учебе и хороших оценок.

Кроме того, не оставили без внимания полицейские и воспитанницу ЦВСНП. Они рассказали девочке о её правах и обязанностях, мерах административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, об учебно-воспитательных учреждениях для несовершеннолетних и их предназначении. Воспитаннице стражи порядка подарили необходимые для учебы принадлежности.

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Источник: 13.мвд.рф