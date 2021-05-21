Мошенник, представившийся брокером, оставил без денег жительницу Саранска

В Саранске местная жительница осталась без денежных средств, пытаясь заработать на торгах.

Недавно 53-летняя жительница Саранска зашла на сайт по предоставлению услуг в сфере заработка на фондовом рынке и связалась с представителем финансовой компании. С горожанкой вышел на связь якобы брокер, убедивший её вложить деньги для участия в торгах. В течение месяца женщина перечислила 750 тыс. рублей. Вывести деньги горожанка не смогла, а якобы брокер перестал выходить на связь.

В настоящее время стражами порядка решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф