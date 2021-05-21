Двоих жителей Саранска осудили за вымогательство

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителей Саранска, обвиняемых в вымогательстве денежных средств.

В ночь на 16 января нынешнего года двое жителей Саранска 2001 и 2002 годов рождения и их 18-летний знакомый приехали в село Анненково Ромодановского района. В упомянутом населенном пункте молодые люди распивали спиртные напитки в доме своих друзей. В определенный момент 18-летний молодой человек повредил имущество в одной из комнат дома.

Используя упомянутый инцидент в своих корыстных целях, жители Саранска стали требовать у 18-летнего знакомого деньги якобы для возмещения ущерба, причиненного его действиями владельцам жилья. В определенный момент хозяева дома попросили гостей уйти.

Молодые люди возвращались в Саранск на автомобиле, которым управлял их общий приятель. В пути горожане продолжали требовать денежные средства, нанося 18-летнему пострадавшему удары по лицу.

Ранним утром транспортное средство въехало в Саранск. Пострадавший был вынужден обналичить в ближайшем банкомате денежные средства в сумме 2 тыс. рублей и отдать их преступникам. Затем 18-летний парень подошел к остановке общественного транспорта, где потерял сознание. Молодой человек пришел в себя уже в больнице. Медиков вызвали прохожие.

Решением суда в отношении одного из вымогателей была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Второй преступник был приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф