Житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в умышленном повреждении автомобиля

В Саранске суд вынесет приговор в отношении жителя Рузаевки, который обвиняется в умышленном повреждении автомобиля.

Вечером 17 мая нынешнего года в Саранске 39-летний житель Рузаевки вместе со своими приятелями проводил время в кафе, расположенном по адресу – улица Васенко. Указанная компания распивала спиртные напитки.

Оказавшись на территории расположенной возле кафе стоянки, житель Рузаевки обратил внимание на автомобиль марки «Ниссан». Данная машина принадлежит жителю Пензы. Обвиняемый стал высказывать претензии владельцу транспортного средства по поводу государственного номера и особенностей расположения его машины на стоянке.

Житель Пензы пообещал уехать, но обвиняемого эта реакция на его претензии не устроила. Житель Рузаевки ударил рукой по лобовому стеклу машины, которая в тот момент начинала движение. В итоге на стекле появились трещины. Сумма ущерба, причиненного владельцу иномарки, составила 75,3 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда. Житель Рузаевки свою вину не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф