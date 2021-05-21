Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме нескольких граждан Таджикистана

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своем доме нескольких иностранцев.

Было установлено, что в начале августа нынешнего года 68-летний житель Саранска фиктивно поставил на учет в принадлежащем ему доме гражданку Таджикистана 1980 года рождения и двоих её детей 2007 и 2014 годов рождения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф