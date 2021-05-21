Житель Саранска задолжал своим детям 239 тысяч рублей по алиментам

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жителя Саранска привлекли к уголовной ответственности.

В отделении судебных приставов по Октябрьскому району УФССП России по Мордовии на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина Е. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей 2004, 2006, 2009 годов рождения.

По решению суда указанный мужчина обязан выплачивать алименты на содержание сына и дочерей в размере 1/2 части от всех видов заработка и иных доходов ежемесячно. Но горе-отец требования суда не исполнял. Без уважительных причин денежные средства на содержание детей он не выплачивал.

Для понуждения к исполнению родительских обязанностей судебный пристав-исполнитель составил на неплательщика протокол, на основании которого ему назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Но гражданин вновь продолжал уклоняться от уплаты алиментов, мер по трудоустройству не предпринимал. Образовалась задолженность в размере 239,5 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении неплательщика алиментов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных или принудительных работ сроком до 1 года, ареста до 3 месяцев или лишения свободы до 1 года.

Также читайте о том, что житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в умышленном повреждении автомобиля.

Источник: r13.fssp.gov.ru