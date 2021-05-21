В Мордовии были утверждены новые назначения в республиканском правительстве

В правительстве Мордовии были утверждены новые назначения.

Александр Анохин был назначен заместителем министра экономики, торговли и предпринимательства. Чиновник является уроженцем Нижнего Новгорода, победителем кадрового проекта «Моя Мордовия». Более десяти лет прожил в Мордовии, последнее время работал в Нижнем Новгороде. После победы в проекте принял решение вернуться в регион.

Наталья Санина была назначена первым заместителем министра – начальником Управления цифрового развития министерства информатизации и связи РМ. Наталья является победителем кадрового проекта «Моя Мордовия», имеет тринадцатилетний опыт работы в сфере информационных технологий.

Также читайте о том, что Артем Здунов распорядился выделить помощь жителям Старошайговского района, пострадавшим из-за урагана.

Источник: e-mordovia.ru