В Чамзинке в настоящее время строят водозабор

В Чамзинке в скором времени построят водозабор № 2.
Указанный водозабор повысит уровень качества питьевой воды для жителей населенных пунктов Чамзинка и Комсомольский.
Рассматриваемый объект возводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Чистая вода».
Ожидается, что работы по строительству водозабора будут завершены до 1 ноября нынешнего года.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru