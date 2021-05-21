В Чамзинке в настоящее время строят водозабор

В Чамзинке в скором времени построят водозабор № 2.

Указанный водозабор повысит уровень качества питьевой воды для жителей населенных пунктов Чамзинка и Комсомольский.

Рассматриваемый объект возводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Чистая вода».

Ожидается, что работы по строительству водозабора будут завершены до 1 ноября нынешнего года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru