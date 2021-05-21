В Саранске внесли изменения в маршруты движения троллейбуса № 15 и автобуса № 20

В Саранске были внесены изменения в маршруты движения троллейбуса № 15 и автобуса № 20.

В связи с производством работ на тяговой подстанции с 14 августа и до завершения данных работ приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 15.

Вместо троллейбуса была усилена работа автобусного маршрута № 20, который следует по троллейбусному маршруту № 15 с заездом к санаторию «Саранский».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru