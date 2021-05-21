Жителя Саранска осудили за кражу имущества из квартиры знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже имущества из квартиры своего знакомого.

Днём 14 декабря минувшего года 44-летний житель Саранска, ранее имевший проблемы с законом, гостил у своего знакомого. Владелец жилья и гость распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры вышел на балкон покурить, осужденный взял с тумбочки мобильный телефон и планшетный компьютер, которые положил в свой пакет.

Спустя некоторое время 44-летний горожанин ушел домой, прихватив с собой упомянутое имущество знакомого. Телефон и планшет преступник продал вечером того же дня. Полученные деньги мужчина потратил на покупку спиртного и еды.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф