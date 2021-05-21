Жительница Саранска лишилась денег при попытке приобрести авиабилеты

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести авиабилеты в режиме онлайн.

Некоторое время назад жительница Саранска на одном из сайтов приобрела авиабилеты в Краснодарский край стоимостью 24,5 тыс. рублей. Информацию о предоставлении электронных билетов женщина так и не получила. Позвонив по указанным на сайте телефонным номерам и направив запросы в адрес администратора портала, горожанка никакого ответа не получила, после чего обратилась в полицию.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф