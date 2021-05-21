В Саранске прошла акция «Детское кресло»

В рамках реализации проекта «Дорожная безопасность детей» в Саранске стражами порядка совместно с АНО «Центр поддержки и защиты детства» на парковочной площадке детского сада № 5 была организована акция «Детское кресло», направленная на профилактику нарушений водителями по применению детских удерживающих устройств.

Проводилась беседа с водителями, перевозящими маленьких пассажиров, а также раздавались памятки-листовки о соблюдении ПДД. Веселая ростовая кукла побеседовала в игровой форме с юными пассажирами.

За время проведения акции детей, перевозимых в автомобилях без удерживающих устройств, зафиксировано не было.

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Источник: 13.мвд.рф