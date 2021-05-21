В Саранске обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону

В администрации Саранска обсудили ход подготовки к отопительному сезону.

По данным на 13 августа в городе промывка проведена в 96% МКД, опрессовка – в 88% домов, имеющих центральное отопление. Из общего количества домов с крышными котельными подготовку прошли 93%. Продолжается подготовка теплопунктов, котельных и сетей.

Как сообщили главы районных администраций, проблем с подготовкой инженерных коммуникаций домов нет, все возникающие вопросы решаются.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru