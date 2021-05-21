Мэр Саранска напомнил, что после земляных работ должно быть восстановлено благоустройство

В Саранске с начала августа административно-технической инспекцией по актам было принято 93 места производства земляных работ.

По 48 местам работа ведется в рамках ордера. С 1 по 13 августа было выдано 65 разрешений на проведение разрытий. По отдельным участкам имеются просьбы о продлении разрешения по разным причинам.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что после земляных работ на всех участках должно быть восстановлено благоустройство, а также отметил, что организации, которые брали разрешения на проведение работ, не должны об этом забывать.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru