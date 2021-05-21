В Саранске планируют провести ярмарки мёда и яблок

В Саранске в минувшую субботу в штатном режиме состоялись ярмарки выходного дня, а в воскресенье прошла очередная ярмарка мёда.

На ярмарку мёда было завезено 3 тыс. кг продукции, 1 тыс. кг была продана. Всего в ярмарке участвовал 21 пчеловод из разных районов республики.

Ярмарку мёда планируется провести и в сентябре, конкретная дата будет определена позже.

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил проработать вопрос проведения ярмарки яблок. Градоначальник распорядился связаться с руководителями хозяйств и узнать, есть ли у них возможность продать свою продукцию горожанам.

Также читайте о том, что мэр Саранска напомнил, что после земляных работ должно быть восстановлено благоустройство.

Источник: adm-saransk.ru