В Большеигнатовском районе в ДТП пострадали девушка и ребенок

В Большеигнатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали девушка и ребенок.

Происшествие произошло днём 13 августа на 5-м километре дороги, соединяющей Большое Игнатово и Атяшево. По предварительной информации, 29-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки Datsun on-DO, по причине превышения скорости не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Пострадали девушка, управлявшая автомобилем, и её 10-летний пассажир. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф