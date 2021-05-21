В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 13 августа на 10-м километре дороги, пролегающей между Саранском, Большими Березниками и Дубенками. По предварительной информации, 48-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21065, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Volkswagen Polo, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа и 59-летняя пассажирка иномарки. Никому из пострадавших госпитализация не понадобилась.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: гибдд.рф