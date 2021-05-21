В Инсарском районе в ДТП пострадал 39-летний мужчина

В Инсарском районе в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадал 39-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 13 августа на 31-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Hyundai Accent, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки УАЗ, который двигался в попутном направлении. Затем второе транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадал 39-летний пассажир УАЗа. Мужчина доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф