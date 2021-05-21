В Чамзинском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 13 августа на 34-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2115, превысив скорость, не смог удержать контроль над управлением, в результате транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомобилем марки Kia Rio.

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа и два его пассажира, среди которых 18-летний парень и 48-летняя женщина, а также 50-летний мужчина, управлявший иномаркой, и его 46-летняя попутчица.

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Источник: гибдд.рф