В Торбеевском районе неизвестный автомобилист сбил 35-летнего мужчину

В Торбеевском районе неизвестный автомобилист сбил пешехода.

ДТП произошло в ночь на 14 августа на территории населенного пункта Дракино указанного района. Возле дома № 74, расположенного по адресу – улица Садовая, неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не была установлена, совершил наезд на 35-летнего мужчину.

Пешеход доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении. Стражами порядка были приняты меры к розыску водителя.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф