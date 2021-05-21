В Краснослободском районе пьяный водитель мопеда врезался в автомобиль

В Краснослободском районе по вине пьяного водителя мопеда произошло ДТП.

Происшествие произошло вечером 14 августа на территории населенного пункта Гумны. На улице Победы 33-летний гражданин, управлявший мопедом марки Motoland Alpha в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль марки «Лада-Калина», который в тот момент стоял.

Водитель мопеда доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении виновника ДТП были составлены административные материалы.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф