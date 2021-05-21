В Ковылкинском районе в ДТП пострадал 24-летний автомобилист

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 24-летний автомобилист.

Происшествие произошло ранним утром 15 августа на 10-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Рузаевка, Ковылкино, Торбеево, Казенный Майдан, Мордовский Шадым, Янгужинский Майдан и Алькино, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

По предварительной информации, 24-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф