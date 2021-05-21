В Саранске сотрудники ГИБДД провели рейд «Пешеходный переход»

Отдельным специализированным батальоном дорожно-патрульной службы ГИБДД был проведен рейд «Пешеходный переход».

В рамках данного мероприятия сотрудники полиции уделяли особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам.

За время проведения рейда было составлено более 40 административных материалов в отношении нарушителей.

Также в рамках данного рейда было организовано мероприятие «Умный пешеход». Гражданам напомнили, как нужно вести себя на дороге в качестве пешеходов, пассажиров и велосипедистов.

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Источник: гибдд.рф