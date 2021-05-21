Артем Здунов распорядился отремонтировать прогулочные дорожки в Пролетарском парке Саранска

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил тренировку республиканских легкоатлетов в Пролетарском парке Саранска.

Руководитель региона оценил условия для тренировок на открытом воздухе и пообщался со спортсменами.

Олимпийская чемпионка Ольга Каниськина обратилась к Артему Здунову с просьбой о приведении дорожек в надлежащий вид. Здесь не было ремонта с 2006 года, в некоторых местах образовались глубокие трещины. Это очень опасно для спортсменов и может иметь самые тяжелые последствия. Артем Здунов дал соответствующее поручение о начале подготовительных работ.

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Источник: e-mordovia.ru