Артем Здунов проинспектировал ход строительства школы в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в Саранске проинспектировал ход строительства школы на 1450 мест в районе Тавлинской набережной.

Стоимость проекта превышает 1,590 млрд рублей.

Эта будет одна из самых современных общеобразовательных школ региона, отвечающая всем стандартам. Большое внимание на территории будет уделено спортивным объектам. Запланировано строительство футбольного поля, универсальной баскетбольной и волейбольной площадок, гимнастического участка с тренажерами, хоккейной коробки, беговых дорожек.

На данный момент подрядчик заканчивает работы по уплотнению грунта.

Артем Здунов остался недоволен темпами строительства и потребовал их ускорить.

Также читайте о том, что Артем Здунов распорядился отремонтировать прогулочные дорожки в Пролетарском парке Саранска.

Источник: e-mordovia.ru