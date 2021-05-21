Артем Здунов принял участие в массовой утренней зарядке

В субботу временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в Саранске присоединился к массовой утренней зарядке, посвященной Дню физкультурника, в парке на улице Моховой.
В зарядке приняли участие более сотни приверженцев активного образа жизни. Мастер-классы провели прославленные мордовские спортсмены.
Комплекс профессиональных упражнений гостям мероприятия продемонстрировали известные во всем мире спортсмены Ольга Каниськина и Артем Сурков.
Артем Здунов после завершения получасовой зарядки поздравил всех гостей с праздником и пожелал здоровья и новых спортивных достижений.
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Источник: e-mordovia.ru