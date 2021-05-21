В Мордовии был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве

В Чамзинке сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин Узбекистана, который подозревается в совершении убийства.

По предварительной информации, в ночь на 16 августа в общежитии, расположенном на территории указанного населенного пункта, 37-летний гражданин Узбекистана нанес ножевые ранения своим знакомым, также являющимся гражданами упомянутой страны, 1996 и 1976 годов рождения.

От полученных телесных повреждений пострадавший 1996 года рождения скончался на месте происшествия. Гражданин 1976 года рождения доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося выясняются. Гражданин Узбекистана 37-летнего возраста был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф