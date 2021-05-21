В Зубово-Полянском районе в результате ДТП погиб 48-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 48-летнего мужчины.

Происшествие произошло в ночь на 16 августа на 433-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Гражданин 47-летнего возраста, находившийся за рулем автомобиля марки Daewoo Gentra, совершил наезд на 48-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в месте, которое для этого не предназначено.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф