В Теньгушевском районе в ДТП пострадали два человека

В Теньгушевском районе пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло в ночь на 16 августа на 9-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Александровка и Такушево. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, превысив скорость во время прохождения поворота, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получили автомобилист и его 30-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

Известно, что 35-летний гражданин несколько лет назад был лишен водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф