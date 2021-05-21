В Чамзинском районе в результате ДТП пострадала 23-летняя девушка

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала, в результате которого пострадала 23-летняя девушка.

Происшествие произошло вечером 16 августа на 32-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 26-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки Volkswagen Polo, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди самосвал марки КамАЗ.

Медицинская помощь понадобилась пассажирке легковушки.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф