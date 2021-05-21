В Рузаевке в результате столкновения двух иномарок пострадала 48-летняя женщина

В Рузаевке в ДТП с участием двух иномарок пострадала 48-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 16 августа на улице Ухтомского. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Ford Focus, на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Nissan X-Trail, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получила 48-летняя пассажирка Nissan. Женщина была госпитализирована в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в результате ДТП погиб 48-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф