В Саранске осудили мужчину, ударившего ножом знакомого

В Саранске выслушал судебный приговор местный житель, который ударил ножом своего знакомого.

В начале апреля нынешнего года 38-летний житель посёлка Ялга, находясь у себя дома, распивал спиртные напитки в компании двух своих знакомых. Мужчины в определенный момент решили поспорить на деньги. В итоге спор проиграл владелец жилья, в результате чего ему пришлось отдать собутыльникам денежные средства в сумме 10 тыс. рублей. Затем попойка закончилась.

Огорчившись из-за проигранного спора, 38-летний гражданин направился в кафе, где продолжил распивать спиртные напитки. В определенный момент к данному заведению подошли упомянутые знакомые мужчины. Один из них зашел в кафе, а второй остался на улице.

Продолжая переживать обиду в связи с проигранным спором, 38-летний гражданин вышел на улицу, где принялся оскорблять знакомого. Последний ударил мужчину кулаком по лицу. В ответ на это 38-летний гражданин нанес пострадавшему удар в область спины ножом, который он взял с собой, собираясь в кафе.

Знакомый осужденного стал его удерживать, выбив из рук нож. Затем посетители кафе, ставшие свидетелями произошедшего, вызвали медиков и полицейских.

Решением суда в отношении 38-летнего жителя посёлка Ялга была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф