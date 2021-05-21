В Мордовии обсудили проблему алкоголизма в подростковой среде

На базе МВД по Мордовии состоялось профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение алкоголизма в подростковой среде.

В мероприятии приняли участие старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Наталья Афанасьева, заместитель начальника отдела – начальник отделения организации деятельности ПДН Алексей Киреев, председатель одной из молодежных организаций Мордовии Ольга Зеткина.

Было отмечено, что одним из актуальных вопросов деятельности полиции остается профилактика употребления алкогольной продукции несовершеннолетними. С этой целью проводятся регулярные рейды, операции и встречи с подростками.

В августе текущего года на территории региона проводилось мероприятие «Алкоголь-подросток», направленное на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной продукции. В рамках операции было задокументировано 27 административных правонарушений.

Употребление алкоголя наносит вред не только здоровью самого подростка, но и имеет огромные социальные последствия. Находясь в состоянии опьянения, несовершеннолетние часто совершают противоправные деяния.

В 2020 году 35 подростков были привлечены к уголовной ответственности следователями СК, из них 4 совершили общественно опасные деяния в состоянии алкогольного опьянения, 1 – в состоянии наркотического.

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Источник: mordovia.sledcom.ru