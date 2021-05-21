В Мордовии сотрудники ГИБДД подозреваются в получении взятки

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский», которые подозреваются в получении взятки.

Было установлено, что 12 августа нынешнего года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно вернули водительское удостоверение мужчине, совершившему административное правонарушение и лишенному права управления транспортным средством на 1,5 года. За свои незаконные действия они получили денежное вознаграждение в размере 12 тыс. рублей, которые разделили между собой.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru