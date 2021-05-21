Житель Ромодановского района пойдет под суд по обвинению в грабеже

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в грабеже.
В конце апреля нынешнего года 53-летний житель указанного района во время попойки открыто похитил мобильный телефон у своего знакомого. На следующий день обвиняемый продал телефон незнакомому гражданину, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Ромодановского района находятся на рассмотрении суда.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.
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Источник: mordovia.sledcom.ru