Житель Ромодановского района пойдет под суд по обвинению в грабеже

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в грабеже.

В конце апреля нынешнего года 53-летний житель указанного района во время попойки открыто похитил мобильный телефон у своего знакомого. На следующий день обвиняемый продал телефон незнакомому гражданину, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Ромодановского района находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru