В одной из колоний Мордовии прошло мероприятие «Кулинарный поединок»

В исправительной колонии № 13 УФСИН РФ по Мордовии прошел «Кулинарный поединок».

Участницы представили на суд жюри различные варианты приготовления бутербродов с соблюдением санитарных правил при подаче блюд.

Члены жюри опирались на несколько критериев оценивания, среди которых вкусовые показатели, эстетика подачи, оригинальность, оформление стола и оригинальность рецепта.

Стоит отметить, что целью проведения подобных мероприятий является повышение уровня нравственного и эстетического воспитания осужденных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su