В одной из колоний Мордовии прошла акция «Жизнь»

Психологами психологических лабораторий №№ 2 и 12 УФСИН РФ по Мордовии была проведена акция «Жизнь», направленная на предотвращение деструктивного поведения осужденных.

До осужденных была доведена информация о профилактике факторов личности. Затем было предложено оставить красочные отпечатки кисти рук на ватмане.

Стоит отметить, что многие осужденные активно поддержали акцию, получив вместе с тем положительные эмоции и позитивный настрой.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su