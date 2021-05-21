В Мордовии обсудили размещение на неиспользуемых площадях «Лисмы» новых производств

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 16 августа провел совещание с членами кабинета министров по вопросам размещения на неиспользуемых площадях «Лисмы» новых производств.

Свободных производственных площадок у светотехнического завода сейчас достаточно. Они не используются, имущественный комплекс постепенно приходит в запустение.

Артем Здунов поставил перед министерством промышленности республики задачу вплотную заняться поиском резидентов, которым можно предложить площадки с необходимой инфраструктурой для размещения на них новых производств, а также проработать для них механизмы господдержки.

Также на совещании обсуждались вопросы, связанные с закрытием задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.

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Источник: e-mordovia.ru