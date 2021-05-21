В Мордовии 1 сентября за парты сядут 7446 первоклассников

В Мордовии в новом учебном году планируется работа 297 общеобразовательных организаций.

В предстоящем учебном году количество обучающихся детей составит 72580 человек, из них первоклассников – 7446.

Ранее стало известно, что школы Мордовии получили 41 предписание от Роспотребнадзора.

Указанные предписания были выданы в связи с необходимостью улучшения материально-технической базы, подготовки пищеблоков, улучшения системы водоснабжения, освещения и вентиляции, приобретения мебели, а также по соблюдению санитарных правил по COVID-19.

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Источник: mordovmedia.ru