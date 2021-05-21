В Мордовии выделили дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим от урагана

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов подписал очередное распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа.

Речь идет о населенных пунктах Старое Шайгово, Говорово, Инегер-Пятина, Шигонь, Николаевка и других, где зафиксированы повреждения жилых домов в результате стихийного бедствия. Финансовую помощь на ликвидацию последствий урагана получат ещё 54 семьи на общую сумму свыше 1,6 млн рублей.

Ранее по распоряжению Артема Здунова уже было осуществлено три транша. Общая сумма выделенных пострадавшим от стихии средств на сегодня составляет 8,49 млн рублей.

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Источник: e-mordovia.ru