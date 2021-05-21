В Мордовии готовятся к заключению первых трех соглашений о защите капиталовложений

На территории Мордовии планируется реализовать три проекта с использованием механизмов соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Проекты предусматривают строительство завода по переработке сырого молока на 120 рабочих мест с объемом инвестиций 3,7 млрд рублей, возведение тепличного комплекса на 109 рабочих мест с объемом инвестиций 2,2 млрд рублей, а также производство преформ для оптического волокна на 67 рабочих мест с объемом инвестиций 14 млрд рублей.

Новые производства – это дополнительные рабочие места, а конкурентная заработная плата позволит сократить отток населения из республики. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

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Источник: e-mordovia.ru