Мордовия получила средства на замещение коммерческого долга

В начале августа Мордовии было выделено 17,4 млрд рублей из федерального бюджета на замещение коммерческого долга.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что это решение очень важно для оздоровления финансовой сферы региона.

Деньги в республику уже поступили. Коммерческий долг региона сократится до 25% от объема собственных доходов.

По словам Артема Здунова, почти 1 млрд рублей будет направлен на погашение коммерческого долга администрации Саранска. Данное решение позволит стабилизировать финансовую ситуацию в городе, на процентах будет сэкономлено порядка 110 млн рублей, которые будут направлены на социальные нужды.

Также читайте о том, что в Мордовии готовятся к заключению первых трех соглашений о защите капиталовложений.

Источник: e-mordovia.ru