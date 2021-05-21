В Саранске в ДТП пострадал 27-летний мотоциклист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 27-летний мотоциклист.

Происшествие произошло утром 17 августа на территории Ленинского района города. По предварительной информации, на улице Ленина 27-летний водитель мотоцикла марки Stels, превысив скорость во время совершения левого поворота, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Мотоциклист получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф