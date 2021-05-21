В Чамзинском районе в результате ДТП пострадал 23-летний парень

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 23-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 17 августа на 4-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Daewoo Gentra, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Лада-Гранта», двигавшийся в попутном направлении. После этого первое транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Водитель Daewoo Gentra доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф