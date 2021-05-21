В Темникове был задержан пьяный водитель легковушки

В Темникове сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Вечером 17 августа возле дома № 29, расположенного по адресу – улица Белинского, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21140. За рулем транспортного средства находился 53-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ММО МВД России «Темниковский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф