В Торбеевском районе загорелся сарай

В Торбеевском районе произошло возгорание сарая.
Вечером 17 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Салазгорь. Возле дома № 42, расположенного по адресу – улица Дорофеева, загорелся сарай. Пламя повредило строение на площади, составляющей 72 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.
Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание сарая.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru