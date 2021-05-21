В одной из колоний Мордовии прошел открытый урок

В учебно-консультационном пункте исправительной колонии № 17 УФСИН РФ по Мордовии был проведен открытый урок.

В рамках указанного мероприятия осужденные читали отрывки из романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского.

Стоит отметить, что целями данного мероприятия стали расширение кругозора осужденных и способствование активизации познавательной деятельности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su