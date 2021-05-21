В Мордовии осужденный принял участие в турнире по шахматам

Осужденный исправительной колонии № 5 УФСИН РФ по Мордовии принял участие во всероссийском турнире по шахматам.

Перед проведением виртуального турнира в учреждениях были проведены два этапа соревнований по шахматам среди осужденных: первый этап – в масштабе отрядного звена, второй этап – в масштабе колонии.

Турнир состоял из одиннадцати пятиминутных туров и проводился в режиме онлайн между осужденными из исправительных учреждений нескольких регионов России.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su